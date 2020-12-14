Італія розглядає нові обмеження щодо COVID-19 на свята
Італія розглядає можливість посилення загальнонаціональних обмежень щодо коронавірусу під час різдвяних та новорічних свят.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Після пом'якшення обмежень, введених минулого місяця, у неділю натовпи покупців зібралися у центрі багатьох міст.
У суботу Італія перевершила Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу в Європі.
У зв’язку з побоюваннями з приводу можливого стрибка заражень уряд може прийняти рішення про введення в країні правил карантину "червоної зони" з 24 грудня до принаймні 2 січня.
Це означає, що нічна комендантська година може бути подовжена, несуттєве пересування заборонене, магазини, а також бари і ресторани на вихідні та у святкові дні закриті.
Рішення очікується після зустрічі в понеділок між прем'єр-міністром Джузеппе Конте, міністрами і науковим комітетом.
Це рішення настане за аналогічним кроком Німеччини, яка в неділю заявила, що закриє більшість магазинів з середи як мінімум до 10 січня.
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