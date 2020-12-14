Италия рассматривает новые ограничения по COVID-19 на праздники

Италия рассматривает возможность усиления общенациональных коронавирусных ограничений во время рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После смягчения ограничений, введенных в прошлом месяце, в воскресенье толпы покупателей собрались в центре многих городов.

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В субботу Италия превзошла Великобританию по количеству умерших от коронавируса в Европе.

В связи с опасениями по поводу возможного скачка заражений правительство может принять решение о введении в стране правил карантина "красной зоны" с 24 декабря по крайней мере 2 января.

Это означает, что ночной комендантский час может быть продлен, несущественные передвижения запрещены, магазины, а также бары и рестораны, в выходные и праздничные дни закрыты.

Решение ожидается после встречи в понедельник между премьер-министром Джузеппе Конте, министрами и научным комитетом.

Это решение последует за аналогичным шагом Германии, которая в воскресенье заявила, что закроет большинство магазинов со среды как минимум до 10 января.

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