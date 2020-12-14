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ЄС буде продовжувати переговори з Британією щодо торгової угоди, поки це можливо - Німеччина

Понеділок, 14 грудня 2020, 16:04

Європейський союз буде продовжувати переговори з Великою Британією щодо торгової угоди після Brexit до тих пір, поки це буде можливо.

Про це заявив глава МЗС головуючої в ЄС Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Переговори тривають, хоча всі терміни були порушені, і ми вважаємо, що це правильно", - сказав Маас.

"Водночас ми активізуємо підготовку до сценарію без угоди", - додав він.

Як відомо, Лондон та Брюссель домовились продовжити переговори попри плани зробити минулий тиждень останньою спробою досягти згоди.

Останні переговори, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху – Велика Британія відхилила пропозицію ЄС як "неприйнятну". 

Сценарій "без угоди" означатиме, що з початку 2021 року торговий режим між Британією та ЄС визначатимуть лише правила Світової організації торгівлі. Такий сценарій противники виходу Британії за складу ЄС навивали "жорсткий  Brexit",  а прихильники - "чистий  Brexit".

Нагадаємо, що Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період.  Обидві сторони кажуть, що хочуть укласти торгову угоду, але переговори зайшли в глухий кут.

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