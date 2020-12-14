ЕС будет продолжать переговоры с Британией по торговому соглашению, пока это возможно - Германия

Европейский Союз будет продолжать переговоры с Великобританией по торговому соглашению после Brexit до тех пор, пока это будет возможно.

Об этом заявил глава МИД председательствующей в ЕС Германии Хайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Переговоры продолжаются, хотя все сроки были нарушены, и мы считаем, что это правильно", - сказал Маас.

"Вместе мы активизируем подготовку к сценарию без соглашения", - добавил он.

Как известно, Лондон и Брюссель договорились продолжить переговоры вопреки планам сделать прошедшую неделю последней попыткой достичь согласия.

Последние переговоры, состоявшиеся 12 декабря, не принесли успеха - Великобритания отклонила предложение ЕС как "неприемлемое".

Сценарий "без соглашения" означает, что с начала 2021 торговый режим между Британией и ЕС будут определять только правила Всемирной торговой организации. Такой сценарий противники выхода Британии по составу ЕС навивали "жесткий Brexit", а сторонники - "чистый Brexit".

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС в январе, но остается де-факто его членом до 31 декабря, пока действует переходный период. Обе стороны говорят, что хотят заключить торговую сделку, но переговоры зашли в тупик.