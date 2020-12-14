Берлін закликав ЄС пришвидшитись із затвердженням вакцини

Міністр охорони здоров'я Німеччини закликав регулятора Європейського Союзу працювати швидше, щоб затвердити вакцину проти коронавірусу.

Про це Єнс Шпан написав у серії твітів у неділю ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Німеччина створила понад 400 центрів вакцинації та активізувала близько 10 тисяч лікарів та медичного персоналу для початку масових щеплень вже у вівторок. Однак Шпан заявив, що відсутність дозволу регулятора є перешкодою для початку програми вакцинації.

Вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech і американським виробником Pfizer, отримала дозвіл для використання в Великій Британії, США, Канаді та інших країнах. Але вона все ще очікує схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) і тому поки її не може використовувати Німеччина та жодна інша країна ЄС.

"Як ЄС ми разом успішно підтримували розробку вакцини і забезпечили себе дозами. Всі необхідні дані по BioNTech доступні. Британія і США вже видали дозволи. Перевірка даних і схвалення EMA повинні бути виконані якнайшвидше", - написав міністр.

29 грудня EMA проведе нараду, на якій визначиться щодо схвалення вакцини.

В останні тижні лікарні по всій Німеччині неодноразово попереджали, що вони досягли межі можливостей догляду за пацієнтами з COVID-19.

Раніше Шпан підтримав процедуру схвалення ЕМА, заявивши, що переконати людей в безпечності вакцини має вирішальне значення.