Берлин призвал ЕС ускориться с утверждением вакцины

Министр здравоохранения Германии призвал регулятора Европейского Союза работать быстрее, чтобы утвердить вакцину против коронавируса.

Об этом Йенс Шпан написал в серии твитов в воскресенье вечером, сообщает "Европейская правда".

Германия создала более 400 центров вакцинации и активизировала около 10 000 врачей и медицинского персонала для начала массовых прививок уже во вторник. Однако Шпан заявил, что отсутствие разрешения регулятора является препятствием для начала программы вакцинации.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским производителем Pfizer, получила разрешение для использования в Великобритании, США, Канаде и других странах. Но она все еще ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и поэтому пока ее не может использовать Германия и никакая другая страна ЕС.

"Как ЕС, мы вместе успешно поддерживали разработку вакцины и обеспечили себя дозами. Все необходимые данные по BioNTech доступны. Великобритания и США уже выдали разрешения. Проверка данных и одобрение EMA должны быть выполнены как можно быстрее", - написал министр.

29 декабря EMA проведет совещание, на котором определится в вопросе одобрения вакцины.

В последние недели больницы по всей Германии неоднократно предупреждали, что они достигли предела возможностей ухода за пациентами с COVID-19.

Ранее Шпан поддержал процедуру одобрения ЕМА, заявив, что убедить людей в безопасности вакцины имеет решающее значение.