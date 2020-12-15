Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на выборах президента США

Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу Джо Байдена на выборах президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В понедельник, 14 декабря члены Коллегии выборщиков, представляющие все 50 штатов и округ Колумбия, собрались, чтобы отдать голоса так, как поручили им избиратели штатов: 306 голосов из необходимых 270 для победы - за Байдена, 232 - за Дональда Трампа.

Обычно этот этап голосования играет чисто формальную роль, однако в этом году стал более значительным из-за нежелания Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах и его многочисленные попытки обжаловать результаты голосования.

Голосование началось в 10 утра по североамериканскому восточному времени в Вермонте и завершилось вскоре после 17 часов, когда свои голоса отдали выборщики Калифорнии.

Все ключевые штаты - Невада, Джорджия, Пенсильвания, Аризона, Мичиган и Висконсин, где Трамп до последнего надеялся изменить результат в свою пользу, отдали голоса выборщиков за Байдена. Все голоса были отданы так, как и планировалось - ни в одном штате не нашлось так называемых "отчаявшихся выборщиков", которые проголосовали иначе, чем им поручили избиратели штата.

В Пенсильвании, Джорджии, Аризоне и Висконсине выборщики от Трампа, которые были бы делегированы голосовать в Коллегии выборщиков в случае его победы в штатах, все равно встретились отдельно, чтобы символически внести голоса в пользу Трампа. С юридической точки зрения, это ничего не меняет.

Следующий формальный шаг в избирательной процедуре - подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января.

Группа конгрессменов-республиканцев из Палаты представителей, преданные Трампу, собираются ставить под сомнение результаты в ключевых штатах на заседании Конгресса, когда результаты голосования утверждают, но на данном этапе это уже не играет роли.

Накануне голосования Коллегии выборщиков Дональд Трамп продолжал заявлять о якобы фальсификации на выборах, назвав их "самыми коррумпированными в истории США".

В пятницу Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, который стремился отмены результатов голосования в четырех штатах. Перед этим суды отклонили ряд других исков кампании Трампа.

14 грудня, фактически перед встречей выборщиков штата, Высший суд Висконсина отклонил еще один иск от кампании Дональда Трампа.

Подробнее об особенностях голосования в США читайте в статье Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США.