У Раді Європи дорікнули Україні за ситуацію у в’язницях

Комітет із запобігання тортурам Ради Європи оприлюднив доповідь за підсумками свого візиту до України, у якому звертає увагу на проблеми з дотриманням прав людини у в’язницях та вказує, що варто змінити у першу чергу.

Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій 15 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Візит спостерігачів комітету відбувся у серпні 2020 року. У рамках дослідження вони досліджували становище в’язнів, у тому числі засуджених до довічного ув’язнення, і, зокрема - як реагують на скарги ув’язнених про неналежне поводження з ними персоналу пенітенціарних закладів.

З одного боку, у доповіді відзначають як позитивну зміну зменшення кількості людей, що перебувають у пенітенціарних закладах - до близько 51 тисячі, порівняно з 57 тисячами на 2017 рік.

Водночас, звертають увагу на велику кількість людей, які ще не були засуджені, але фактично позбавлені волі і знаходяться у СІЗО - це близько 37%. Доповідачі вказують, що це може свідчити про зловживання процедурою досудового тримання під вартою, та радять більше обмежити застосування такого заходу на користь інших, що не передбачають перебування в СІЗО.

Доповідачі побували у двох колоніях у Харківській області, №25 і №100, які відвідували раніше, а також, вперше - у 77-й колонії у Бердянську. Окрім того, делегація відвідала два СІЗО у Харкові та Запоріжжі і тюремну лікарню №100, де теж спілкувалася з ув’язненими.

За їхніми словами, у 25-й колонії на Харківщині ситуація cуттєво покращилася, відколи на початку 2020 там змінилося керівництво. Якщо у 2019 році лунали правдоподібні скарги на жорстоке поводження, подекуди у масштабах, що межують з тортурами, то у 2020 році скарг на фізичне насильство з боку співробітників колонії фактично не було - але були у колонії №100.

Також у 100-й колонії на Харківщині та 77-й у Бердянську люди казали, що побоюються репресій з боку співробітників колонії або лояльних до них в’язнів після того, як делегація поїде, якщо скажуть занадто багато - особливо у 77-й колонії. "За всі свої поїздки до 47 країн-членів Ради Європи за останні 30 років, делегація можливо ще ніколи не зустрічалася з таким рівнем відмов в’язнів спілкуватися", - зазначають про неї у звіті.

Комітет рекомендує українській владі вжити заходів для того, щоб в’язнів у відвіданих колоніях не почали "карати" співробітники чи співкамерники за те, що вони спілкувалися з делегацією, і щоб будь-які скарги з приводу цього належно розслідувалися.

"Комітет вкотре висловлює серйозні зауваження з приводу практики залучати окремих в’язнів як "чергових". Комітет наголошує, що будь-яке часткове перекладання відповідальності за порядок і безпеку в’язниці, чим має займатися персонал, є неприпустимим і закликає українську владу вжити усіх необхідних заходів, у тому числі законодавчого характеру, щоб покласти край цій практиці", - зазначають у доповіді.

Щодо 77-ї колонії радять провести ретельніше розслідування та донести до персоналу, що заборонене поводження не буде толеруватися.

Делегація вказує на проблеми з повідомленням і фіксацією випадків травмування ув'язнених, особливо після епізодів із застосуванням сили, і рекомендує впровадити тренінги для персоналу і чіткі інструкції про те, як фіксувати такі випадки і повідомляти про них.

Також радять відмовитися від практики замикати в’язнів у клітки або загорожі під час медичних консультацій, і відмовлятися від застосування наручників щоразу, коли людину виводять за межі камери, оцінюючи необхідність такого заходу безпеки у кожному окремому випадку.

Крім того, вказують на принизливу практику змушувати засуджених до довічного ув’язнення виходити з камери навприсідки або пересуватися зігнутими у поясі та з піднятими руками під час супроводу.

"Комітет закликаю українську владу негайно покласти край таким практикам. Також Комітет закликає організувати для цих в’язнів якісь заходи поза камерою, дозволити їм контактувати з в’язнями з інших камер та повністю скасувати сегрегацію засуджених до довічного ув’язнення", - наголошують у доповіді.