В Туреччині розказали про плани вакцинувати до 1,5 млн людей щоденно 

Туреччина планує вакцинацію близько 1,5 млн осіб на день, заявив член консультативної ради турецького уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Мустафа Некмі Ільхан, член науково-консультативної ради Міністерства охорони здоров'я, яка була створена в перші дні боротьби з COVID-19, розповів, що Туреччина планує щодня робити щеплення близько 1,5 мільйона людей за допомогою бригад у складі трьох осіб.

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За його словами, такі бригади медичних працівників повинні вакцинувати понад 200 осіб щодня.

Туреччина планує розпочати вакцинацію препаратом CoronaVac китайської Sinovac Biotech. Вона замовила 50 млн доз у компанії. Перед використанням китайську вакцину, як і інші іноземні препарати, має схвалити Турецьке медичне агентство (TMMDA).

За словами Ільхана, уряд планує вакцинувати від 60 до 65 мільйонів осіб в Туреччині до кінця червня 2021 року.

Серед турків широко поширені побоювання з приводу китайської вакцини, оскільки попередні результати випробувань показали, що вона викликала швидку імунну відповідь, але рівень антитіл був нижчим, ніж у людей, які перехворіли коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа оголосив минулого тижня, що уряд також закупить 25 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech.