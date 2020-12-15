У Швейцарії експерти закликали уряд запровадити локдаун для стримування коронавірусу

Провідний експерт, що консультує уряд Швейцарії з питань пандемії коронавірусу, закликав ввести негайну і сувору ізоляцію, щоб стримати рівень зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми вважаємо, що нам потрібні дуже суворі заходи, і чим раніше, тим краще", - сказав на брифінгу для ЗМІ Мартін Акерманн, який очолює незалежний науковий консультативний орган по COVID-19.

Акерманн закликав закрити ресторани і другорядні магазини і ввести суворі правила роботи з дому.

"Ми побоюємося, що в кінці року ми побачимо більш тісні контакти. У нас погана ситуація, і великий ризик її погіршення", - додав він.

На відміну від сусідніх країн, Швейцарія досі утримувалася від введення нового карантину, в основному дотримуючись рекомендацій і наказуючи ресторанам, барам і магазинам закриватися з 19:00 в більшості регіонів країни. Гірськолижні курорти залишаються відкритими.

Але показник поширення вірусу, який в даний час складає 1,13, свідчить про експоненційне зростання інфекцій, і уряд знаходиться під дедалі більшим тиском, щоб оголосити про подальше посилення заходів.

У Швейцарії зареєстровано 4271 інфекцій за останні 24 години і 103 випадки смерті. У цьому місяці було підтверджено понад 55 000 випадків зараження і 962 людини померли від COVID-19 в країні з населенням 8,5 мільйона осіб.

Патрік Матіс, відповідальний за кризове управління у швейцарських органах охорони здоров'я і міжнародну співпрацю, сказав на брифінгу для ЗМІ, що Швейцарія впоралася з другою хвилею вірусу гірше, ніж її сусіди.

Він сказав, що вірус стагнує або росте в багатьох інших країнах, але вони вжили більш далекосяжні заходи. "Якщо ми не підемо аналогічним шляхом, ми продовжимо виділятися в негативному світлі", - сказав він.