В Швейцарии эксперты призвали правительство к локдауну для сдерживания коронавируса

Ведущий эксперт, консультирующий правительство Швейцарии по пандемии коронавируса, призвал ввести немедленную и строгую изоляцию, чтобы сдержать уровень заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что нам нужны очень строгие меры, и чем раньше, тем лучше", - сказал на брифинге для СМИ Мартин Акерманн, возглавляющий независимый научный консультативный орган по COVID-19.

Акерманн призвал закрыть рестораны и второстепенные магазины и ввести строгие правила работы на дому.

"Мы опасаемся, что в конце года мы увидим более тесные контакты. У нас плохая ситуация, и велик риск ее ухудшения", - добавил он.

В отличие от соседних стран, Швейцария до сих пор воздерживалась от введения нового карантина, в основном придерживаясь рекомендаций и приказывая ресторанам, барам и магазинам закрываться с 19:00 в большинстве регионов страны. Горнолыжные курорты остаются открытыми.

Но с показателем распространения вируса, который в настоящее время составляет 1,13, что свидетельствует об экспоненциальном росте инфекций, правительство находится под все большим давлением, чтобы объявить о дальнейшем ужесточении мер.

В Швейцарии зарегистрировано 4271 инфекций за последние 24 часа и 103 случая смерти. В этом месяце было подтверждено более 55 000 случаев заражения и 962 человека умерли от COVID-19 в стране с населением 8,5 миллиона человек.

Патрик Матис, ответственный за кризисное управление в швейцарских органах здравоохранения и международное сотрудничество, сказал на брифинге для СМИ, что Швейцария справилась со второй волной вируса хуже, чем ее соседи.

Он сказал, что вирус стагнирует или растет во многих других странах, но они приняли более далеко идущие меры. "Если мы не пойдем аналогичным путем, мы продолжим выделяться в негативном свете", - сказал он.