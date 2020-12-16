У Німеччині вперше за час епідемії - понад 900 померлих за добу

У Німеччині, де від сьогодні розпочнеться жорсткий локдаун, кількість померлих від коронавірусу за останню добу вперше перевищила 900.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це свідчать нові дані Інституту Роберта Коха.

У середу Інститут повідомив про 952 зареєстровані смерті від коронавірусу за останню добу - найбільше від початку епідемії. Попередній рекордний показник, зафіксований менше тижня тому, складав 598 померлих.

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Під час першої хвилі епідемії у Німеччині, на відміну від Італії, Іспанії та Британії, кількість померлих ніколи не була настільки високою.

Загалом з початку епідемії в країні померли 23 427 пацієнтів з коронавірусом.

За останні 24 години зареєстрували понад 27 700 нових заражень.

Кількість нових заражень в країні на 100 тисяч населення за останні 7 днів складала 179,8 випадків. При цьому, серед хворих продовжує зростати частка людей старшого віку, у яких більший ризик складного перебігу хвороби.

Запроваджуючи жорсткий локдаун з 16 грудня щонайменш до 10 січня уряд сподівається знизити цей показник до 50 - рівня, на якому ще можливо відстежувати контакти хворих.

Від сьогодні у Німеччині будуть працювати, крім продуктових магазинів, лише аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси і поштові відділення.