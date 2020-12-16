В Германии впервые за время эпидемии - более 900 умерших за сутки

В Германии, где с сегодняшнего дня начнется жесткий локдаун, число умерших от коронавируса за последние сутки впервые превысило 900.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом свидетельствуют новые данные Института Роберта Коха.

В среду Институт сообщил о 952 зарегистрированых смертях от коронавируса за последние сутки - больше всего с начала эпидемии. Предыдущий рекордный показатель, зафиксированный меньше недели назад, составлял 598 умерших.

Во время "первой волны" эпидемии в Германии, в отличие от Италии, Испании и Великобритании, число умерших никогда не было настолько высоким.

Всего с начала эпидемии в стране умерли 23 427 пациентов с коронавирусом.

За последние 24 часа зарегистрировали более 27 700 новых заражений.

Количество новых заражений в стране на 100 000 населения за последние 7 дней составляло 179,8 случаев. При этом, среди больных продолжает расти доля людей старшего возраста, у которых больший риск сложного течения болезни.

Вводя жесткий локдаун с 16 декабря как минимум до 10 января правительство надеется снизить этот показатель до 50 - уровня, на котором еще возможно отслеживать контакты больных.

Помимо продовольственных магазинов, открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.