Лукашенко заявив, що буде "битися за Білорусь"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що "нікуди не побіжить" з країни і готовий "битися за Білорусь".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з лікарями у Могилеві, відео з якої публікує СТВ.

"Я нікуди не побіжу, щоб ви знали. Нікуди. Мені шкода, що буде після цього. Оце все, перепрошую, буде пох*но і буде як в Україні", - заявив він.

Лукашенко також розкритикував мінських лікарів, які почали виходити на протести, заявивши, що "лікарю нема коли вештатись по вулицях, особливо зараз".

"Ми завтра з Могилева, з Гомеля, з Бреста привеземо лікарів, дамо їм житло, і будуть у Мінську охоче працювати. А ці хай їдуть у Польщу... Є у вас претензії до влади? Я до вас приїхав, висловлюйте претензії, ви мої виборці. Хоче хтось у Польщу? Давайте відпустимо, хай їдуть, а ми візьмемо українців", - заявив він.

Нагадаємо, цієї неділі у Мінську та інших містах Білорусі знову пройшли акції протесту проти сфальсифікованих результатів виборів і свавілля силовиків. Протести у Білорусі тривають вже більше 100 днів.

Як вже повідомлялося, Білорусь з 20 грудня тимчасово заборонить виїзд з країни через наземні пункти пропуску. Офіційна причина - запобігання поширенню COVID-19.

8 грудня Лукашенко вперше озвучив свій план транзиту влади. Детальніше про це читайте у статті Нова посада для Лукашенка: як Білорусь розпочинає транзит влади.