Лукашенко заявил, что будет "бороться за Беларусь"

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "никуда не побежит" из страны и готов "сражаться за Беларусь".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на встрече с врачами в Могилеве, видео с которой публикует СТВ.

"Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда. Мне жаль, что будет после этого. Это все, извините, будет пох*рено и будет как в Украине", - заявил он.

Лукашенко также раскритиковал минских врачей, которые начали выходить на протесты, заявив, что "врачу некогда бродить по улицам, особенно сейчас".

"Мы завтра из Могилева, из Гомеля, из Бреста привезем врачей, дадим им жилье, и будут в Минске охотно работать. А эти пусть едут в Польшу... Есть ли у вас претензии к власти? Я к вам приехал, высказывайте претензии, вы мои избиратели. Хочет кто-то в Польшу? Давайте отпустим, пусть едут, а мы возьмем украинцев", - заявил он.

Напомним, в это воскресенье в Минске и других городах Беларуси снова прошли акции протеста против фальсифицированных результатов выборов и произвола силовиков. Протесты в Беларуси продолжаются уже более 100 дней.

Как уже сообщалось, Беларусь с 20 декабря временно запретит выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальная причина - предотвращение распространения COVID-19.

8 декабря Лукашенко впервые озвучил свой план транзита власти. Подробнее об этом читайте в статье Новая должность для Лукашенко: как Беларусь начинает транзит власти.