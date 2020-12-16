Європарламент зробив дотримання верховенства права умовою доступу до грошей ЄС

У середу депутати Європарламенту затвердили положення, яке передбачає позбавлення доступу до коштів ЄС ті уряди Євросоюзу, які не дотримуються верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейського парламенту.

Відповідно до нового регулювання, виплати з бюджету ЄС можуть бути утримані з тих країн, у яких встановлені порушення верховенства права.

Читайте також У Раді ЄС затвердили положення, через які Польща і Угорщина погрожували заблокувати бюджет

"Ми зробили це. Тепер це закон. Ніяка одностороння заява не може змінити цей факт", - прокоментував співдоповідач Петрі Сарвамаа.

"Як парламент, ми забезпечили, щоб всі необхідні пункти були внесені до постанови, і щоб текст залишався незмінним. Ми очікуємо, що Єврокомісія як гарант договорів самостійно приступить до виконання цієї постанови з 1 січня 2021 року", - додав він.

За процедурою, Єврокомісія, встановивши факт порушення, запропонує задіяти механізм пред'явлення умов уряду-порушнику і згодом або скоротити, або заморозити виплати цій державі-члену з бюджету ЄС. Після цього у Ради ЄС буде один місяць для голосування за запропоновані заходи.

Читайте також Євросоюз зумів зняти бюджетну блокаду Польщі та Угорщини

Депутатам Європарламенту вдалося скоротити час, протягом якого інститути ЄС повинні будуть вживати заходів проти держави-члена, якщо будуть виявлені ризики порушення верховенства права, до максимуму 7-9 місяців.

Нова постанова, прийнята в середу парламентом, поширюється на всі фонди ЄС, що перебувають під спільним управлінням, з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Польща та Угорщина через незгоду з механізмом верховенства права погрожували заблокувати схвалення бюджету ЄС.

Оскільки Варшава та Будапешт перебувають під процедурами ЄС щодо підриву незалежності судів та засобів масової інформації, вони ризикували втратити мільярди виплат від Євросоюзу.

Втім, на саміті 11 грудня лідери домовилися з Польщею та Угорщиною про припинення блокади.

Детальніше про це читайте у статті: Гроші в обмін на правосуддя: як ЄС здолав опір Польщі та Угорщини і чому це важливо.









