Лидерам белорусской оппозиции в Европарламенте вручили премию Сахарова

Светлана Тихановська, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

"Весь мир видит, что происходит в вашей стране. Мы видим вашу смелость. Мы видим смелость ваших женщин. Мы видим ваши страдания и невероятные злоупотребления и насилие. Ваше стремление и решительное желание жить в демократической стране вдохновляют нас", - заявил президент Европарламента Давид Сассоли на церемонии вручения.

Светлана Тихановская, принимая премию, отметила, что протесты в стране не прекращаются с первых дней после президентских выборов 9 августа и каждый из белорусов, кто выходит на протесты, является героем.

"Белорусы выходят за свободу и достоинство белорусов и европейцев, нашу и вашу. Без свободной Беларуси и Европа не будет полностью свободной", - отметила Тихановская.

We are immensely honored to be awarded @EUparliament Sakharov Prize 2020! I congratulate all Belarusian people & leaders of democratic #Belarus! Only united we can fully conquer fear on our long path to freedom & build a ​new Belarus​. Long live Europe! Жыве Беларусь! pic.twitter.com/YYNSjIXlWn