Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Канаде вышел критический отчет по расследованию Ираном обстоятельств сбивания самолета МАУ

Рада ратифицировала стратегическое соглашение о партнерстве между Украиной и Британией

Главу МВД Франции допросили по делу об изнасиловании

В Британии за первую неделю от COVID вакцинировали почти 140 тыс. человек






Лидерам белорусской оппозиции в Европарламенте вручили премию Сахарова

Среда, 16 декабря 2020, 14:21

Светлана Тихановська, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

"Весь мир видит, что происходит в вашей стране. Мы видим вашу смелость. Мы видим смелость ваших женщин. Мы видим ваши страдания и невероятные злоупотребления и насилие. Ваше стремление и решительное желание жить в демократической стране вдохновляют нас", - заявил президент Европарламента Давид Сассоли на церемонии вручения.

Читайте также
Лукашенко заявил, что будет "бороться за Беларусь"

Светлана Тихановская, принимая премию, отметила, что протесты в стране не прекращаются с первых дней после президентских выборов 9 августа и каждый из белорусов, кто выходит на протесты, является героем.

"Белорусы выходят за свободу и достоинство белорусов и европейцев, нашу и вашу. Без свободной Беларуси и Европа не будет полностью свободной", - отметила Тихановская.

Напомним, Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции 22 октября.

Среди награжденных - Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, Сергей Тихановский, Олесь Беляцкий (основоположником правозащитного центра "Вясна"), Сергей Дылевский, Степан Путила (основатель Телеграмм-канала NEXTA) и политзаключенный Николай Статкевич.

18-21 декабря Европарламент создаст специальную миссию по Беларуси, чтобы определить, как возможно помочь белорусской оппозиции - в соответствии с резолюцией, принятой 26 ноября.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в1988 году и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

В прошлом году премию получил украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Европарламент
powered by lun.ua