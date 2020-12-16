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Італія розраховує почати вакцинацію від COVID-19 між Різдвом і Новим роком

Середа, 16 грудня 2020, 17:14

Італія планує почати вакцинацію від COVID-19 в період між Різдвом і Новим роком, і країна повинна отримати 1,83 мільйона доз вакцини від Pfizer для початку своєї кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на джерело в уряді.

За даними агентства, кампанія почнеться до кінця 2020 року, якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дасть зелене світло вакцині Pfizer/BioNTech на зустрічі, запланованій на 21 грудня.

У вівторок Німеччина, Франція, Італія і п'ять інших європейських країн оголосили, що будуть координувати початок вакцинації проти COVID-19.

Сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам-членам ЄС розпочати кампанію щеплення проти COVID-19 в один день.

Велика Британія, яка за два тижні вийде з ЄС, вже почала вакцинацію і за перший тиждень щеплення препаратом Pfizer/BioNTech отримали 137 897 людей. 

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