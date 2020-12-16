Италия рассчитывает начать вакцинацию от COVID-19 между Рождеством и Новым годом

Италия планирует начать вакцинацию от COVID-19 в период между Рождеством и Новым годом, и страна должна получить 1,83 миллиона доз вакцины от Pfizer для начала своей кампании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

По данным агентства, кампания начнется до конца 2020 года, если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст зеленый свет вакцине Pfizer/BioNTech на встрече, запланированной на 21 декабря.

Во вторник Германия, Франция, Италия и пять других европейских стран объявили, что будут координировать начало вакцинации против COVID-19.

Сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС начать кампанию вакцинации против COVID-19 в один день.

Великобритания, которая за две недели выйдет из ЕС, уже начала вакцинацию и за первую неделю прививки препаратом Pfizer/BioNTech получили 137 897 человек.