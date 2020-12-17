В Іспанії заявили про наймасштабнішу за 10 років спецоперацію проти російської мафії 

В Іспанії у понеділок здійснили серію обшуків і затримань, що стали завершенням багаторічного розслідування проти злочинної мережі, пов’язаної з російськими кримінальними угрупуваннями.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Нацполіції Іспанії.

"З огляду на значну ієрархічну позицію підозрюваних, це найбільше розслідування проти мафії зі Східної Європи, що за останні 10 років відбулося в нашій країні", - зазначають у ньому.

За висновками розслідування, викрита мережа злочинців намагалася встановити контроль над деякими ключовими сферами іспанської економіки та для цього намагалася поширити вплив на різні державні інституції, діючи через лояльних юристів, посадовців, політиків, бізнесменів та задіюючи хакерів.

Розслідування почалося ще у 2013 році, коли помітили, що російська мафія посилила свою діяльність в Іспанії, використовуючи країну для відмивання грошей, незаконно отриманих у країнах колишнього СРСР. Слідчі виявили, що декілька кримінальних лідерів-вихідців з Росії часто приїздили до Аліканте та Ібіци.

Злочинні організації підозрюють у причетності до вбивств, вимагань, рейдерства, наркоторгівлі й торгівлі людьми. Як зазначають у повідомленні, вони розгорнули діяльність у низці країн Європи, а також у Південній Америці та США.

"Прибуток з цієї незаконної діяльності інвестувався у різний бізнес в Іспанії, здебільшого сферу розваг і послуг та нерухомість, через російських бізнесменів, що пов’язані зі "злодіями в законі" та російськими кримінальними кланами… Так само величезні кошти використовувалися для корупції та інфільтрації у державні інституції", - зазначають у повідомленні.

Таким чином члени мережі сподівалися захиститися від уваги поліції та спростити отримання громадянства Іспанії для членів своєї мережі.

Гроші привозилися готівкою, частина - заводилися через банківські перекази та фірми-прокладки і підставних осіб.

Розслідування здійснювалося спільно з Європолом. Ключова операція за підсумками розслідування відбулася за ордером Спеціалізованої прокуратури з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, за участі співробітників Європолу.

У понеділок агенти здійснили 18 обшуків в Алікате, Мадриді, Тарагоні та на Ібіці й затримали 23 осіб, включно з кількома "босами" мережі.

Під час обшуків знайшли 300 000 євро готівкою, діаманти та віртуальні гаманці з криптовалютою, 16 елітних автомобілів. Знайшли також шість одиниць короткоствольної зброї та декілька одиниць бойової зброї, включно зі снайперською гвинтівкою.

Після операції заблокували низку банківських рахунків та активи злочинної мережі на мільйони євро.