В Испании заявили о самой масштабной за 10 лет спецоперации против русской мафии

В Испании в понедельник провели серию обысков и задержаний, которые стали завершением многолетнего расследования против преступной сети, связанной с российскими криминальными группировками.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Нацполиции Испании.

"Учитывая важную иерархическую позицию подозреваемых, это самое крупное расследование против мафии из Восточной Европы за последние 10 лет в нашей стране", - отмечают в полиции.

Согласно выводам расследования, разоблаченная сеть преступников пыталась установить контроль над некоторыми ключевыми сферами испанской экономики и для этого пыталась распространить влияние на различные государственные институты, действуя через лояльных юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и задействуя хакеров.

Расследование началось еще в 2013 году, когда было замечено, что русская мафия усилила свою деятельность в Испании, используя страну для отмывания денег, незаконно полученных в государствах бывшего СССР. Следователи обнаружили, что несколько уголовных лидеров - выходцев из России часто приезжали в Аликанте и на Ибицу.

Преступные организации подозревают в причастности к убийствам, вымогательств, рейдерству, наркоторговле и торговле людьми. Как отмечается в сообщении, они развернули деятельность в ряде стран Европы, а также Южной Америке и США.

"Прибыль с этой незаконной деятельности инвестировалась в различный бизнес в Испании, в основном в сфере развлечений и услуг и недвижимость, через российских бизнесменов, связанных с "ворами в законе" и российскими криминальными кланами... Также огромные средства использовались для коррупции и инфильтрации в государственные институты", - отмечается в сообщении.

Таким образом члены сети надеялись защититься от внимания полиции и упростить получение гражданства Испании для участников своей сети.

Деньги привозили наличными, часть - заводили через банковские переводы и фирмы-прокладки и подставных лиц.

Расследование проводилось совместно с Европолом. Ключевая операция по итогам расследования была проведена по ордеру Специализированной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с участием сотрудников Европола.

В понедельник агенты провели 18 обысков в Аликате, Мадриде, Тарагона и на Ибице и задержали 23 человек, включая нескольких "боссов" сети.

Во время обысков нашли 300 тыс. евро наличными, бриллианты и виртуальные кошельки с криптовалютой, 16 элитных автомобилей. А также шесть единиц короткоствольного оружия и несколько единиц боевого оружия, включая снайперскую винтовку.

После операции были заблокированы ряд банковских счетов и активы преступной сети на миллионы евро.