Германия предоставит Украине 253 млн евро на проекты развития инфраструктуры и энергоэффективности

Германия и Украина подписали соглашение, предусматривающее предоставление Украине 253 млн евро для развития инфраструктуры и энергоэффективности.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Германии, соглашение о финансовом сотрудничестве подписали министр финансов Сергей Марченко и посол Германии Анка Фельдгузен.

Соглашение создает международно-правовую базу для 11 новых проектов в сферах коммунальной инфраструктуры, малых и средних предприятий и в секторе энергоэффективности.

Деньги будут предоставляться в виде грантов и займов через немецкий банк развития KfW совместно с украинскими организациями.

Среди проектов, которые поможет реализовать эта помощь - модернизация трансформаторных подстанций в сотрудничестве с "Укрэнерго", что имеет важное значение для более энергоэффективного транспортировки электроэнергии и интеграции электрической сети с европейской.

Ранее в этом месяце Германия передала для Государственной пограничной службы мобильную лабораторию для проверки документов и другое оборудование для проверки документов стоимостью 140 000 евро, а также 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты от коронавируса для Главного клинического госпиталя Минобороны.