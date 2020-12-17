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В Угорщині стрімко падає рейтинг партії Орбана 

Четвер, 17 грудня 2020, 14:26

За результатами трьох найсвіжіших соціологічних опитувань, підтримка опозиції Угорщини перевищила підтримку правлячої партії "Фідес" на тлі економічного впливу епідемії коронавірусу.

Про це йдеться в публікації агентства Bloomberg, пише "Європейська правда". 

Як показують дані трьох опитувань, Zavecz Research, Publicus та Median, у середньому 34% виборців, що мають право голосу, підтримують основні опозиційні партії, в порівнянні з 31%, які підтримують "Фідес". 

За даними Zavecz Research, з серпня "Фідес" втратила майже 500 тисяч прихильників в Угорщині, країні з 8 мільйонами виборців. 

Економічний спад, викликаний пандемією Covid-19, і низка скандалів підривають популярність "Фідес". Падіння рейтингів ставить під сумнів непереможність прем'єр-міністра Віктора Орбана, який прагне очолити уряд на п'ятий термін після виборів 2022 року.

"Підтримка уряду і опозиції змінюється. "Фідес" поступово падає, і це в основному пов'язано з економічним впливом вірусу і уявленням про те, що уряд не справляється з кризою так, як мав би", - прокоментував Тібор Завеч, глава Zavecz Research.

Орбан довгий час стримував своїх опонентів методами, які Європейський союз вважає все більш несумісними з демократичними нормами блоку. 

Однак на торішніх місцевих виборах угорська опозиція вперше об’єдналася, щоб протистояти Орбану. У підсумку партія "Фідес" програла вибори мера в Будапешті.

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