"Ми зазнали невдачі": король Швеції визнав провалом велику кількість жертв коронавірусу

Король Швеції Карл XVI Густав критично відгукнувся про результати країни у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Про це він сказав у традиційній програмі SVT "Рік з королівською родиною", повідомляє "Європейська правда".

Програма зазвичай транслюється на Різдво і цього року вийде в ефір 21 грудня. Але уривки з програми, опубліковані SVT, вже привернули увагу шведських та міжнародних ЗМІ.

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"Я думаю, що ми зазнали невдачі. У нас велика кількість померлих і це жахливо. Це те, від чого ми всі страждаємо", - каже шведський король у програмі.

У Швеції від COVID-19 померли понад 7800 людей, багато з них не мали можливості попрощатися зі своїми родичами, що особливо засмутило короля.

"Народ Швеції надзвичайно страждав у важких умовах. Можна подумати про всіх членів родини, які не змогли попрощатися зі своїми померлими членами сім'ї. Я думаю, що це важкий і травматичний досвід - не мати можливості теплого прощання", - зазначив монарх.

74-річний король за своєю посадою повинен залишатися політично нейтральним. Він рідко коментує поточні та політичні проблеми, тому його заява вважається непересічною.

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Навесні реакція уряду на епідемію мала широку підтримку серед шведів, які продовжували жити без серйозних обмежень, тоді як більша частина Європи була закрита на локдаун.

Однак зростаюче число загиблих, особливо серед літніх жителів будинків для людей похилого віку, викликало все більшу критику.

Опитування, опубліковане в щоденній газеті Dagens Nyheter в четвер, показало, що лише близько третини шведів висловили високий рівень впевненості в тому, що влада справляється з епідемією. У березні цей показник становив 42% і 56% після літнього "затишшя" епідемії.