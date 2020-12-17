У Швеції новий максимум випадків коронавірусу за добу

Швеція зареєструвала 8881 новий випадок коронавірусу за останню добу, що стало новим максимумом з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Попередній максимум у 7935 щоденних випадків був зафіксований минулого тижня.

Також за добу у Швеції зареєстровано 91 нову смерть, пов'язану з вірусом. Загальна кількість померлих зросла до 7893.

Зареєстровані смерті, як правило, трапляються протягом декількох днів, а іноді й тижнів, і додаються до підсумків Агентства охорони здоров'я, які оновлюються чотири рази на тиждень.

Рівень смертності у Швеції на душу населення в кілька разів вищий, ніж у сусідніх скандинавських країнах, але нижчий, ніж у деяких європейських країнах, які обрали стратегію національних карантинів.

Навесні реакція уряду на епідемію мала широку підтримку серед шведів, які продовжували жити без серйозних обмежень, тоді як більша частина Європи була закрита на локдаун.

Однак зростаюче число загиблих, особливо серед літніх жителів будинків для людей похилого віку, викликало все більшу критику.

Опитування, опубліковане в щоденній газеті Dagens Nyheter в четвер, показало, що лише близько третини шведів висловили високий рівень впевненості в тому, що влада справляється з епідемією. У березні цей показник становив 42% і 56% після літнього "затишшя" епідемії.