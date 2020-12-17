В Швеции новый максимум случаев коронавируса в сутки

Швеция зарегистрировала 8881 новый случай коронавируса за последние сутки, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Предыдущий максимум в 7935 ежедневных случаев был зафиксирован на прошлой неделе.

Также за сутки в Швеции зарегистрировали 91 новую смерть, связанную с вирусом. Общее количество умерших возросло до 7893.

Зарегистрированные смерти, как правило, случаются в течение нескольких дней, а иногда и недель, и добавляются к итогам Агентства здравоохранения, которые обновляются четыре раза в неделю.

Уровень смертности в Швеции на душу населения в несколько раз выше, чем в соседних скандинавских странах, но ниже, чем в некоторых европейских странах, избравших стратегию национальных карантинов.

Весной реакция правительства на эпидемию имела широкую поддержку среди шведов, которые продолжали жить без серьезных ограничений, тогда как большая часть Европы была закрыта на локдаун.

Однако растущее число погибших, особенно среди пожилых жителей домов престарелых, вызвало все большую критику.

Опрос, опубликованный в ежедневной газете Dagens Nyheter в четверг, показал, что лишь около трети шведов выразили высокий уровень уверенности в том, что власть справляется с эпидемией. В марте этот показатель составлял 42% и 56% после летнего "затишья" эпидемии.