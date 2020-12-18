У ЄС заявили про "момент істини" в переговорах з Британією

Переговорник Європейського Союзу по Brexit Мішель Барньє заявив у п’ятницю, що "всього кілька годин" залишилося для переговорів щодо укладення нової торговельної угоди з Британією.

Про це він сказав, виступаючи перед Європейським парламентом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Барньє сказав, що переговори стали "надзвичайно важкими" стосовно двох питань. Зокрема, як ЄС зможе відповісти, якщо Британія відмовиться від виробничих стандартів, щоб отримати конкурентну перевагу для своєї продукції, або якщо Британія не допустить європейських рибалок від своїх рибальських вод в майбутньому.

Барньє заявив, що ЄС повинен мати можливість вводити торгові бар'єри, якщо Британія змінить свої правила і пропонуватиме неякісні товари на ринку блоку.

"Це момент істини. У нас залишилося дуже мало часу, всього кілька годин, щоб провести ці переговори з користю, якщо ми хочемо, щоб ця угода набула чинності першого січня", - сказав Барньє.

"Є шанс досягти угоди, але шлях до такої угоди дуже вузький…Ми опинилися в дуже серйозній і похмурої ситуації", - додав він.

Нагадаємо, Європейський парламент хоче, щоб угода з Великою Британією була укладена до опівночі неділі, щоб він міг розглянути питання про схвалення на спеціальному засіданні до кінця місяця.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок заявив своїм міністрам, що найбільш ймовірним результатом торгових переговорів з Євросоюзом буде відсутність угоди.

Нагадаємо, 31 грудня завершується дія перехідного періоду, коли правила ЄС ще продовжували застосовуватися до Британії.