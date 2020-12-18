В ЕС заявили о "моменте истины" в переговорах с Британией

Переговорщик Европейского Союза по Brexit Мишель Барнье заявил в пятницу, что "всего несколько часов" осталось для переговоров по заключению нового торгового соглашения с Британией.

Об этом он сказал, выступая перед Европейским парламентом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Барнье сказал, что переговоры стали "чрезвычайно тяжелыми" в отношении двух вопросов. В частности, как ЕС сможет ответить, если Великобритания откажется от производственных стандартов, чтобы получить конкурентное преимущество для своей продукции, или если Британия не допустит европейских рыбаков от своих рыболовных вод в будущем.

Барнье заявил, что ЕС должен иметь возможность вводить торговые барьеры, если Великобритания изменит свои правила и предлагать некачественные товары на рынке блока.

"Это момент истины. У нас осталось очень мало времени, всего несколько часов, чтобы провести эти переговоры с пользой, если мы хотим, чтобы это соглашение вступило в силу 1 января", - сказал Барнье.

"Есть шанс достичь соглашения, но путь к такому соглашению очень узкий... Мы оказались в очень серьезной и мрачной ситуации", - добавил он.

Напомним, Европейский парламент хочет, чтобы соглашение с Великобританией было заключено до полуночи воскресенья, чтобы он мог рассмотреть вопрос об одобрении на специальном заседании до конца месяца.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Европейским Союзом будет отсутствие соглашения.

Напомним, 31 декабря завершается действие переходного периода, когда правила ЕС еще продолжали применяться в Британии.