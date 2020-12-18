У Польщі внаслідок вибуху в приватному будинку 2 людей загинули, дім вщент зруйнований

У Польщі внаслідок вибуху в приватному будинку у Люблінському воєводстві двоє людей загинули, будівля повністю зруйнована, а сусідів ймовірно доведеться відселяти через значні пошкодження їхніх будинків вибуховою хвилею.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Вибух стався сьогодні вранці у приватному будинку в містечку Пулави. Точна причина нещастя невідома, найімовірніше, йдеться про вибух газу.

Рятувальники майже одразу знайшли під завалами літню жінку, її госпіталізували. Близько 8:30 знайшли другу людину, також жінку похилого віку - вже мертвою.

Спеціальна рятувальна команда, що прибула з Варшави, продовжила пошуки третьої людини, що могла бути в будинку. Близько 11 годин ранку за місцевим часом з-під завалів витягли чоловіка, вже мертвим.

За словами місцевих мешканців, вибух був настільки потужним, що його відчули за сотні метрів навколо. Сама будівля повністю зруйнована.

Постраждали також сусідські будинки - в одному суттєво пошкоджена стіна, в іншому - покрівля.

Заступниця мера міста Беата Козік повідомила, що, за попередніми висновками експертів, мешканців цих будинків - близько 10 осіб - доведеться відселити, тому що залишатися там небезпечно.

Наразі мешканці не погоджуються, але їх намагаються вмовити на переїзд.