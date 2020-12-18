В Польше в результате взрыва в частном доме два человека погибли, дом полностью разрушен

В Польше в результате взрыва в частном доме в Люблинском воеводстве два человека погибли, здание полностью разрушено, а соседей вероятно придется отселять из значительных повреждений их домов взрывной волной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Взрыв произошел сегодня утром в частном доме в городе Пулавы. Точная причина неизвестна, скорее всего, речь идет о взрыве газа.

Спасатели почти сразу нашли под завалами пожилую женщину, ее госпитализировали. Около 8:30 нашли еще одну пожилую женщину - уже мертвой.

В доме, вероятно, был еще один человек, его продолжает искать специальная спасательная команда, прибывшая из Варшавы. Около 11 часов под завалами нашли тело мужчины.

По словам местных жителей, взрыв был настолько мощным, что его почувствовали за сотни метров вокруг. Само здание полностью разрушено.

Пострадали также соседские дома - в одном существенно повреждена стена, в другом - кровля.

Заместитель мэра Пулав Беата Козик сообщила, что, по предварительным выводам экспертов, жителей этих домов - около 10 человек - придется отселить, потому что оставаться там опасно.

Пока жильцы не соглашаются, но их пытаются уговорить на переезд.