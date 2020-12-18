Новий глава МЗС Литви хоче пожвавлення політики щодо "Східного партнерства"
Новий глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що хотів би "більш сильної" політики, спрямованої на оживлення формату "Східного партнерства".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Ландсбергіс зазначив, що хотів би, аби голос Литви "був почутий" на міжнародній арені.
"Ми можемо мати більш сильну політику, наприклад, спрямовану на процес демократизації в Білорусі, на пожвавлення "Східного партнерства" ЄС", - сказав він в інтерв’ю BNS.
Ландсбергіс також підкреслив, що від зовнішньої політики Литви не варто очікувати "стрибків".
"Залишаються основоположні принципи - трансатлантичне партнерство, добросусідські відносини з державами, які поважають принцип верховенства права. Точно такий же наш підхід до виникаючих загроз - до сусідів зі Сходу і ще далі на Сході", - зазначив дипломат.
Окремо він торкнувся питання відносин з Росією.
"Частим є питання про те, якими будуть наші відносини з Росією, чи будуть вони і далі змінюватися, чи будуть якісь нововведення. Давайте у нас буде своя відповідь на це питання. Я не думаю, що відповідь потрібна тоді, коли нічого не змінюється", - заявив Ландсбергіс.
Новий глава МЗС Литви є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" та колишнім депутатом Європарламенту, у якому входив до "Європейської народної партії" та активно підтримував Україну, зокрема й у питанні санкцій проти РФ за її агресію.
Ландсбергіс замінив на посту Лінаса Лінкявічюса, який залишив посаду після 8 років служби.