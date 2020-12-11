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Лінкявічюс попрощався з іноземними колегами після 8 років на посту глави МЗС Литви

П'ятниця, 11 грудня 2020, 20:10

Лінас Лінкявічюс, який був незмінним главою МЗС Литви протягом 8 років, попрощався з іноземними колегами, передаючи портфель своєму наступнику у новому уряді - Габріелюсу Ландсбергісу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я глибоко вдячний союзникам і друзям Литви у всьому світі, з якими я працював і боровся пліч-о-пліч останні 8 років на посаді глави МЗС. Я пишаюся нашою чудовою, дуже спроможною та вмотивованою командою, і мене надихає довіра литовського народу. Дякую вам і залишаємося на зв’язку", - написав Лінас Лінкявічюс.

Він також привітав свого наступника Габріелюса Ландсбергіса зі вступом на посаду, зазначивши, що "повністю довіряє йому".

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Лінас Лінкявічюс активно підтримував Україну під час Революції Гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі. 

Також він запам’ятався рішучою позицією на підтримку протестів білоруського народу проти фальсифікації виборів та засудженням репресій режиму Лукашенка, і серед перших почав називати його "колишнім президентом"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Лінасу Лінкявічюсу за "залізну" підтримку України на міжнародній арені та за участь у створенні формату "Люблінського трикутника". 

Він також повідомив, що вже провів першу телефонну розмову з Габріелюсом Ландсбергісом, у якій першим з іноземних колег привітав його зі вступом на посаду та запросив з візитом до Києва. 

Новий глава МЗС Литви є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи та колишнім депутатом Європарламенту, у якому входив до "Європейської народної партії" та активно підтримував Україну, зокрема й у питанні санкцій проти РФ за її агресію.  

Ландсбергіс ініціював перейменування вулиці у Вільнюсі, якій знаходиться посольство Росії, у вулицю Бориса Нємцова

Влітку цього року він був серед ініціаторів санкцій Литви проти режиму Лукашенка.

Батьком Габріелюса є литовський письменник Вітаутас Ландсбергіс, а дідом - видатний політичний діяч Литви Вітаутас Ландсбергіс - її перший глава держави після проголошення незалежності від СРСР.

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