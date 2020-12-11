Лінкявічюс попрощався з іноземними колегами після 8 років на посту глави МЗС Литви

Лінас Лінкявічюс, який був незмінним главою МЗС Литви протягом 8 років, попрощався з іноземними колегами, передаючи портфель своєму наступнику у новому уряді - Габріелюсу Ландсбергісу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я глибоко вдячний союзникам і друзям Литви у всьому світі, з якими я працював і боровся пліч-о-пліч останні 8 років на посаді глави МЗС. Я пишаюся нашою чудовою, дуже спроможною та вмотивованою командою, і мене надихає довіра литовського народу. Дякую вам і залишаємося на зв’язку", - написав Лінас Лінкявічюс.

My deepest gratitude for Lithuania's allies &friends all across the world with whom I worked &fought together in the last 8 yrs as FM. I'm proud of our fantastic &very capable, motivated diplomatic team, also inspired by the trust of🇱🇹people. Thank you! Ačiū! Let‘s keep in touch pic.twitter.com/TcCwWKPKrg — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 11, 2020

Він також привітав свого наступника Габріелюса Ландсбергіса зі вступом на посаду, зазначивши, що "повністю довіряє йому".

Читайте також Новий уряд Литви склав присягу

Лінас Лінкявічюс активно підтримував Україну під час Революції Гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі.

Також він запам’ятався рішучою позицією на підтримку протестів білоруського народу проти фальсифікації виборів та засудженням репресій режиму Лукашенка, і серед перших почав називати його "колишнім президентом".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Лінасу Лінкявічюсу за "залізну" підтримку України на міжнародній арені та за участь у створенні формату "Люблінського трикутника".

Він також повідомив, що вже провів першу телефонну розмову з Габріелюсом Ландсбергісом, у якій першим з іноземних колег привітав його зі вступом на посаду та запросив з візитом до Києва.

Новий глава МЗС Литви є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи та колишнім депутатом Європарламенту, у якому входив до "Європейської народної партії" та активно підтримував Україну, зокрема й у питанні санкцій проти РФ за її агресію.

I have full trust and wish all the success to @GLandsbergis , a new Foreign Minister of Lithuania. Since our independence strategic goals of 🇱🇹 foreign policy remain the same- consistent, value- based, principled position, based on broad consensus of all major political parties. pic.twitter.com/aB95rRrZN1 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 11, 2020

Ландсбергіс ініціював перейменування вулиці у Вільнюсі, якій знаходиться посольство Росії, у вулицю Бориса Нємцова.

Влітку цього року він був серед ініціаторів санкцій Литви проти режиму Лукашенка.

Батьком Габріелюса є литовський письменник Вітаутас Ландсбергіс, а дідом - видатний політичний діяч Литви Вітаутас Ландсбергіс - її перший глава держави після проголошення незалежності від СРСР.