Лінкявічюс попрощався з іноземними колегами після 8 років на посту глави МЗС Литви

Лінас Лінкявічюс, який був незмінним главою МЗС Литви протягом 8 років, попрощався з іноземними колегами, передаючи портфель своєму наступнику у новому уряді - Габріелюсу Ландсбергісу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я глибоко вдячний союзникам і друзям Литви у всьому світі, з якими я працював і боровся пліч-о-пліч останні 8 років на посаді глави МЗС. Я пишаюся нашою чудовою, дуже спроможною та вмотивованою командою, і мене надихає довіра литовського народу. Дякую вам і залишаємося на зв’язку", - написав Лінас Лінкявічюс.

My deepest gratitude for Lithuania's allies &friends all across the world with whom I worked &fought together in the last 8 yrs as FM. I'm proud of our fantastic &very capable, motivated diplomatic team, also inspired by the trust of🇱🇹people. Thank you! Ačiū! Let‘s keep in touch pic.twitter.com/TcCwWKPKrg