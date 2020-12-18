Новый глава МИД Литвы хочет оживления политики "Восточного партнерства"

Новый глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что хотел бы "более сильной" политики, направленной на оживление формата "Восточного партнерства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ландсбергис отметил, что хотел бы, чтобы голос Литвы "был услышан" на международной арене.

Читайте также Линкявичюс попрощался с иностранными коллегами после 8 лет на посту главы МИД Литвы

"Мы можем иметь более сильную политику, например, направленную на процесс демократизации в Беларуси, на оживление Восточного партнерства ЕС", - сказал он в интервью BNS.

Ландсбергис также подчеркнул, что от внешней политики Литвы не стоит ждать "скачков".

"Остаются основополагающие принципы - трансатлантическое партнерство, добрососедские отношения с государствами, которые уважают принцип верховенства права. Точно такой же наш подход к возникающим угрозам - к соседям с Востока и еще дальше на Востоке", - отметил дипломат.

Отдельно он коснулся вопроса отношений с Россией.

"Частым является вопрос о том, какими будут наши отношения с Россией, будут ли они и дальше меняться, будут ли какие-то новшества. Давайте у нас будет свой ответ на этот вопрос. Я не думаю, что ответ нужен тогда, когда ничего не меняется", - заявил Ландсбергис.

Новый глава МИД Литвы является лидером консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывшим депутатом Европарламента, в котором входил в состав "Европейской народной партии" и активно поддерживал Украину, в частности в вопросе санкций против РФ за ее агрессию.

Ландсбергис сменил на посту Линаса Линкявичюса, который покинул пост после 8 лет службы.