Верховный суд Испании приказал расследовать смерти от коронавируса в домах престарелых

Верховный суд Испании в пятницу постановил провести расследование смертей в домах престарелых во время пандемии COVID-19 и отсутствие средств защиты у медицинских работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно предварительным официальным данным, опубликованным изданием, более 20 000 человек умерли от COVID-19 или с подозрением на коронавирус в домах престарелых в Испании во время первой волны.

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Теперь магистраты должны выяснить, были ли случаи смерти в домах престарелых связаны с политическими, административными или управленческими решениями и требуют ли эти решения уголовного преследования.

В то же время суд отклонил около 50 дел, которые были направлены конкретно против правительства. Суд заявил, что жалобы не были достаточно подробными, чтобы предъявить обвинения высокопоставленным чиновникам.

Испания стала одной из стран Европы, наиболее пострадавшей от пандемии экономически и по количеству жертв. Всего от коронавируса в стране умерли 48 777 человек.