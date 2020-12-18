У Мілані стався найпотужніший за 500 років землетрус

Поблизу Мілану стався землетрус магнітудою 3,9, і це найсильніші підземні поштовхи за останні 500 років для цієї місцевості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Землетрус стався у четвер о 16.59 за місцевим часом. Його епіцентр був на глибині 56 км і лише за шість кілометрів від межі міста.

Мешканці різних міст північної Італії відчували коливання земної поверхні та підземні поштовхи. Через стурбованість вони телефонували до служб порятунку. Про постраждалих або руйнування не повідомляється.

Сильніший землетрус магнітудою 5 зафіксовано у цьому регіоні 26 листопада 1396 року, його епіцентр розташовувався у місті Монца, нині передмістя Мілана.

"Міланський район є областю, яка в історичному плані ніколи не зазнавала великої сейсмічності. Дивлячись на історичний каталог землетрусів, нам потрібно повернутися до 500 років тому, щоб виявити подвійний поштовх подібний до нинішнього, з епіцентром в Мілані та силою 3,7 бала", - сказала експерт Національного інституту геофізики та вулканології Лусія Лузі.

Нагадаємо, на Сицилії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна.