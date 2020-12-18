В Милане произошло самое мощное за 500 лет землетрясение

Вблизи Милана произошло землетрясение магнитудой 3,9, и это сильнейшие подземные толчки за последние 500 лет для этой местности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Землетрясение произошло в четверг в 16.59 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 56 км и всего в шести километрах от черты города.

Жители разных городов северной Италии чувствовали колебания земной поверхности и подземные толчки. Из-за обеспокоенности они звонили в службу спасения. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Самое сильное землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в регионе 26 ноября 1396 года, его эпицентр располагался в городе Монца, ныне пригород Милана.

"Миланский район является областью, которая в историческом плане никогда не испытывала большой сейсмичности. Глядя на исторический каталог землетрясений, нам нужно вернуться на 500 лет назад, чтобы выявить двойной толчок подобный нынешнему, с эпицентром в Милане и силой 3,7 балла", - сказала эксперт Национального института геофизики и вулканологии Лусия Луге.

Напомним, на Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.