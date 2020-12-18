Португалія вводить комендантську годину у новорічну ніч

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив, що в новорічну ніч буде діяти комендантська година.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Нічна комендантська година буде діяти з 23:00 напередодні Нового року до 6:00 1 січня.

Головним нововведенням на національному рівні є те, що буде введена заборона на пересування по дорогах загального користування протягом Нового року, що позбавляє людей можливості святкувати поза домом.

1, 2 і 3 січня забороняється рух по дорогах загального користування з 13:00, щоб по можливості не допустити скупчення людей на новорічних обідах.

Водночас, на Різдво таких суворих обмежень не буде, дозволено святкувати навіть в муніципалітетах з дуже високим ризиком зараження.

У новорічний період заборона на пересування між муніципалітетами по всій країні зберігається в період з 31 грудня по 4 січня, а режим надзвичайного стану діятиме з 23 грудня по 7 січня.

Нагадаємо, у Польщі в новорічну ніч також діятиме комендантська година, а з 28 грудня на три тижні запроваджується національний карантин.