Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прокуратура Боснії відкрила справу через подаровану Лаврову українську ікону

Втретє за рік: Болгарія висилає дипломата посольства РФ через шпигунство

Віцепрезидент США вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі

Додон підписав закони, що повертають статус російській мові і російські телепрограми






Португалія вводить комендантську годину у новорічну ніч

П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:18

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив, що в новорічну ніч буде діяти комендантська година.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Нічна комендантська година буде діяти з 23:00 напередодні Нового року до 6:00 1 січня.

Головним нововведенням на національному рівні є те, що буде введена заборона на пересування по дорогах загального користування протягом Нового року, що позбавляє людей можливості святкувати поза домом.

1, 2 і 3 січня забороняється рух по дорогах загального користування з 13:00, щоб по можливості не допустити скупчення людей на новорічних обідах.

Водночас, на Різдво таких суворих обмежень не буде, дозволено святкувати навіть в муніципалітетах з дуже високим ризиком зараження.

У новорічний період заборона на пересування між муніципалітетами по всій країні зберігається в період з 31 грудня по 4 січня, а режим надзвичайного стану діятиме з 23 грудня по 7 січня.

Нагадаємо, у Польщі в новорічну ніч також діятиме комендантська година, а з 28 грудня на три тижні запроваджується національний карантин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Португалія Коронавірус Карантин
powered by lun.ua