Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Прокуратура Боснии открыла дело из-за подаренной Лаврову украинской иконы

В третий раз за год: Болгария высылает дипломата посольства РФ из-за шпионажа

Вице-президент США вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

Додон подписал законы, возвращающие статус русскому языку и российские телепрограммы






Португалия вводит комендантский час в новогоднюю ночь

Пятница, 18 декабря 2020, 14:18

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил, что в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Ночной комендантский час будет действовать с 23:00 в канун Нового года до 6:00 1 января.

Главным нововведением на национальном уровне является то, что будет введен запрет на передвижение по дорогам общего пользования в течение Нового года, что лишает людей возможности праздновать вне дома. 1

1, 2 и 3 января запрещается движение по дорогам общего пользования с 13:00, чтобы по возможности не допустить скопления людей на новогодних обедах.

В то же время, на Рождество таких строгих ограничений не будет, разрешено праздновать даже в муниципалитетах с очень высоким риском заражения.

В новогодний период запрет на передвижение между муниципалитетами по всей стране сохраняется в период с 31 декабря по 4 января, а режим чрезвычайного положения будет действовать с 23 декабря по 7 января.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua