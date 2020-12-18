Верховна рада витратила рік на зміну назви євроінтеграційного комітету

Верховна рада у п’ятницю 280 голосами схвалила зміну назви парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Депутати ухвалили постанову № 2454 "Про внесення змін до постанови Верховної ради "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної ради України дев'ятого скликання".

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Згідно з рішенням, у назві комітету слова "інтеграції України з Європейським Союзом" замінили на слова "інтеграції України до Європейського Союзу".

У пояснювальній записці до проєкту вказано, що назва комітету потребувала уточнення, оскільки Україна відповідно до Конституції "прагне до набуття повноправного членства в Європейському Союзу та Організації Північноатлантичного договору, що потребує вжиття заходів, спрямованих на реалізацію політики інтеграції України саме до Європейського Союзу та НАТО".

Також постановою передбачено, що тепер комітет займатиметься питанням щодо участі України в міжнародних інтеграційних процесах, пов’язаних з діяльністю Європейського Союзу (ЄС), Європейського Співтовариства з атомної енергії та їх держав-членів.

Примітно, що над "реформою" комітету у Верховній раді працювали понад рік. Проєкт постанови було подано до парламенту 15 листопада 2019 року, а схвалено 18 грудня 2020 року.