Верховная рада потратила год на смену названия евроинтеграционного комитета

Верховная рада в пятницу 280 голосами изменила название парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутаты приняли постановление № 2454 "О внесении изменений в постановление Верховной рады "О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной рады Украины девятого созыва ".

Читайте также В состав комитета по евроинтеграции вошли 9 депутатов, включая Порошенко

Согласно решению, в названии комитета слова "интеграции Украины с Европейским Союзом" заменили словами "интеграции Украины в Европейский Союз".

В пояснительной записке к проекту указано, что название комитета нуждалось в уточнении, поскольку Украина в соответствии с Конституцией "стремится к обретению полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, требует принятия мер, направленных на реализацию политики интеграции Украины именно в Европейский Союз и НАТО".

Также постановлением предусмотрено, что теперь комитет будет заниматься вопросом об участии Украины в международных интеграционных процессах, связанных с деятельностью Европейского Союза (ЕС), Европейского Сообщества по атомной энергии и их государств-членов.

Примечательно, что над "реформой" комитета в Верховной раде работали больше года. Проект постановления был подан в парламент 15 ноября 2019 года, а принят 18 декабря 2020 года.