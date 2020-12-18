Два регіони Іспанії оголосили жорсткіші обмеження на період свят

Іспанські регіони Каталонія та Валенсія на тлі зростання кількості заражень оголосили про посилення "коронавірусних" обмежень на період свят.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Валенсія вирішила повністю закрити в’їзд та виїзд з регіону, ставши першим з іспанських регіонів, що пішов на такий радикальний крок. Це суперечить попередній домовленості між центральним урядом і регіонами про те, що обмеження будуть, але у дні перед та після Різдва, а також на Новий рік поїздки будуть дозволені.

Тепер аж до 15 січня в’їхати у Валенсію зможуть лише люди, які постійно проживають у регіоні, та ті, хто має для цього поважну причину, як робота.

Святкувати Різдво можна буде компаніями не більше 6 людей, тоді як раніше очікувалося, що будуть дозволені зібрання до 10 осіб.

Щодня з 11 години вечора діятиме комендантська година, а на Святвечір 24 грудня та в новорічну ніч - з опівночі, тоді як раніше планувалося, що пересуватись можна буде до 1:30.

Уряд Каталонії заявив про "критичну фазу" епідемії та анонсував нові обмеження з понеділка, 21 грудня до 11 січня.

Зібрання групами більше 6 людей заборонені, окрім днів довкола Різдва та Нового року. Тоді будуть дозволені святкування компаніями до 10 людей із не більш ніж двох різних домогосподарств.

На відміну від Валенсії, Каталонія не заборонятиме в’їзд і виїзд з регіону для тих, хто їде у гості до рідних та близьких на свята.

Ресторанам і барам буде дозволено приймати відвідувачів лише у години сніданків та обідів - з 7:30 до 9:30 ранку та з 13:00 до 15:30, в решту часу працювати можна буде тільки на доставку.