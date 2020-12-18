Два региона Испании объявили о более строгих ограничениях на период праздников

Испанские регионы Каталония и Валенсия на фоне роста количества заражений объявили об усилении "коронавирусных" ограничений на период праздников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Валенсия решила полностью закрыть въезд и выезд из региона, став первым из испанских регионов, который пошел на такой радикальный шаг. Это противоречит предварительной договоренности между центральным правительством и регионами о том, что ограничения будут, но в дни до и после Рождества, а также на Новый год поездки будут разрешены.

Теперь вплоть до 15 января въехать в Валенсию смогут только люди, которые постоянно проживают в регионе, и те, кто имеет для этого уважительной причине, как работа.

Праздновать Рождество можно будет компаниями не более 6 человек, тогда как ранее ожидалось, что будут разрешены собрания до 10 человек.

Ежедневно с 11:00 вечера будет действовать комендантский час, а в Сочельник 24 декабря и в новогоднюю ночь - с полуночи, тогда как ранее планировалось, что передвигаться можно будет до 1:30.

Правительство Каталонии заявило о "критической фазе" эпидемии и анонсировало новые ограничения с понедельника, 21 декабря по 11 января.

Собрание группами более 6 человек запрещены, кроме дней вокруг Рождества и Нового года. Тогда будут разрешены празднования компаниями до 10 человек с не более двух различных домохозяйств.

В отличие от Валенсии, Каталония не будет запрещать въезд и выезд из региона для тех, кто едет в гости к родным и близким на праздники.

Ресторанам и барам будет разрешено принимать посетителей только в часы завтраков и обедов - с 7:30 до 9:30 утра и с 13:00 до 15:30, в остальное время работать можно будет только на доставку.