Єврокомісія закупить 20 млн експрес-тестів на COVID-19

Європейська комісія підписала рамковий контракт з компаніями Abbott та Roche, що дозволяє придбати понад 20 мільйонів швидких тестів на антиген на суму до 100 мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ЄК.

З початку 2021 року ці тести будуть доступні державам-членам як частина стратегії ЄС щодо тестування на COVID-19.

"Швидкі тести на антиген пропонують нам швидкість, надійність та швидку реакцію для ізоляції випадків COVID. Ц має вирішальне значення для уповільнення поширення пандемії. Тестування залишатиметься фундаментальним у найближчі місяці, навіть коли ми прагнемо розпочати впровадження наших вакцин в ЄС з 27 грудня", - сказала Стелла Кіріакідес, комісар з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів.

В даний час найбільш надійною методологією для тестування на COVID-19 є ПЛР-тест. Однак, зазначили в Комісії, через збільшення їх використання, що призводить до нестачі, а також відносно високої вартості та тривалого часу, необхідного для отримання результату тесту, все більш доцільним є додаткове використання швидких тестів на антиген у конкретних умовах.

На цей час Єврокомісія має підписані угоди з шістьома виробниками вакцини, двоє з яких вже подалися на затвердження регулятора, та напередодні завершила попередні перемовини із сьомим - компанією Novavax.