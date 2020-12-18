Еврокомиссия закупит 20 млн экспресс-тестов на COVID-19

Европейская комиссия подписала рамочный контракт с компаниями Abbott и Roche, что позволит приобрести более 20 миллионов быстрых тестов на антиген на сумму до 100 миллионов евро.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

С начала 2021 эти тесты будут доступны государствам-членам как часть стратегии ЕС по тестированию на COVID-19.

"Быстрые тесты на антиген предлагают нам скорость, надежность и быструю реакцию для изоляции случаев COVID. Это имеет решающее значение для замедления распространения пандемии. Тестирование будет оставаться фундаментальным в ближайшие месяцы, даже когда мы стремимся начать внедрение наших вакцин в ЕС с 27 декабря", - сказала Стелла Кириакидес, комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

В настоящее время наиболее надежной методологией для тестирования на COVID-19 является ПЦР-тест. Однако, отметили в Комиссии, из-за увеличения их использования, что приводит к нехватке, а также относительно высокой стоимости и длительного времени, необходимого для получения результата теста, все более целесообразно дополнительное использование быстрых тестов на антиген в конкретных условиях.

В настоящее время Еврокомиссия подписаны соглашения с шестью производителями вакцины, двое из которых уже ушли на утверждение регулятора, и накануне завершила предварительные переговоры с седьмым - компанией Novavax.