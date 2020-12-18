МОЗ розширив список "червоних" країн для українців до 47

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон із урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті МОЗ.

У "червоному" списку на сьогодні 47 країн, серед яких Молдова, Грузія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Португалія, Туреччина, Румунія, Кіпр, США.

Кількість "червоних" країн збільшилася, тоді як останнього разу вона складала 36.

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні. Минулого тижня цей показник для України складав 410,9.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

До "зеленої" зони входять 146 країн, зокрема, сусідні Польща, Білорусь, Росія, а також Велика Британія, Німеччина, Ізраїль, Канада, Франція, Іспанія, Китай.