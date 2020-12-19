Лавров поверне до Боснії подаровану ікону, ймовірно, вкрадену в окупованому Луганську

Ікона XVIII століття з Луганська, подарована головою Президії Боснії і Герцеговини Мілорадом Додіком главі МЗС РФ Сергію Лаврову, буде повернута для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Ікона буде повернута дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", - заявили в МЗС РФ.

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку з старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.

Тоді ж один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.

Українські дипломати наголосили, що Луганськ тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики і військових дій Російської Федерації.