Лавров вернет в Боснию подаренную икону, вероятно, украденную в оккупированном Луганске

Икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, будет возвращена для уточнения ее истории по линии Интерпола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - заявили в МИД РФ.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Додик подарил Лаврову.

Лавров посетил Сараево 14 декабря. Визит прошел со скандалом, поскольку два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с ним. Тогда же Додик подарил Лаврову старинную икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

Украинские дипломаты подчеркнули, что Луганск временно находится под оккупацией Российской Федерации, и отсутствие информации об иконе, которая является культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий Российской Федерации.