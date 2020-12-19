Швейцарія на місяць закриває ресторани і посилює обмеження

Нові обмеження набудуть чинності у вівторок в Швейцарії, щоб приборкати зростання числа випадків зараження коронавірусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Ресторани і бари закриються, буде дозволено працювати тільки на винос. Спортивні, культурні та розважальні будуть заборонені з 22 грудня до 22 січня.

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Місткість магазинів буде обмежена, а кількість одночасно дозволених клієнтів буде залежати від розміру бізнесу. Професійним командам буде дозволено грати без глядачів.

"Епідеміологічна ситуація викликає велике занепокоєння. Число інфекцій дуже велике і продовжує зростати. Лікарні та медичні працівники вже кілька тижнів перебувають під сильним тиском, і святковий період збільшує ризик ще швидшого зростання захворюваності", - йдеться в заяві уряду.

У Швейцарії, країні з населенням близько 8,6 мільйона осіб, як і раніше реєструється понад 4000 нових випадків захворювання і 100 випадків смерті кожен день, незважаючи на широкий спектр заходів, прийнятих останнім часом в деяких частинах країни.

В цілому з початку пандемії в країні зареєстровано понад 400 000 випадків захворювання і майже 6000 смертей.

Однак міністр охорони здоров'я Ален Берсет сказав, що найменш вражені коронавірусом кантони - ті, де показник поширення залишається нижче 1 протягом більше тижня - можуть вирішити послабити обмеження і залишити ресторани та інші заклади відкритими.

Поки тільки Вале і Женева мають рівень нижче 1.

"Розвиток пандемії не відповідає нашим очікуванням. Це критична ситуація. У більшості кантонів зростає число нових випадків інфікування. У довгостроковій перспективі ситуація в лікарнях нестійка", - сказав Берсет.

Але хоча ресторани, спортивні та культурні об'єкти закриються, катання на лижах і раніше буде дозволено на суворих умовах, які діють в даний час.

Вони включають носіння масок не тільки в закритих приміщеннях, але також на відкритих крісельних підйомниках і в чергах.