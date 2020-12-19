Швейцария на месяц закрывает рестораны и усиливает ограничения

Новые ограничения вступят в силу во вторник в Швейцарии, чтобы обуздать рост числа случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Рестораны и бары закроются, будет разрешено работать только на вынос. Спортивные, культурные и развлекательные будут запрещены с 22 декабря до 22 января.

Вместимость магазинов будет ограничена, а количество одновременно разрешенных клиентов будет зависеть от размера бизнеса. Профессиональным командам будет разрешено играть без зрителей.

"Эпидемиологическая ситуация вызывает большую обеспокоенность. Число инфекций очень велико и продолжает расти. Больницы и медицинские работники уже несколько недель находятся под сильным давлением, и праздничный период увеличивает риск еще более быстрого роста заболеваемости", - говорится в заявлении правительства.

В Швейцарии, стране с населением около 8,6 миллиона человек, по-прежнему регистрируется более 4000 новых случаев заболевания и 100 случаев смерти каждый день, несмотря на широкий спектр мер, принятых в последнее время в некоторых частях страны.

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировано более 400 000 случаев заболевания и почти 6000 смертей.

Однако министр здравоохранения Ален Берсет сказал, что наименее затронутые коронавирусом кантоны - те, где показатель распространения остается ниже 1 в течение более недели - могут решить ослабить ограничения и оставить свои рестораны и другие заведения открытыми.

Пока только Вале и Женева имеют уровень ниже 1.

"Развитие пандемии не соответствует нашим ожиданиям. Это критическая ситуация. В большинстве кантонов растет число новых случаев инфицирования. В долгосрочной перспективе ситуация в больницах неустойчива", - сказал Берсет.

Но хотя рестораны, спортивные и культурные объекты закроются, катание на лыжах по-прежнему будет разрешено на строгих условиях, которые действуют в настоящее время.

Они включают ношение масок не только в закрытых помещениях, таких как горные поезда и канатные дороги, но также на открытых кресельных подъемниках, а также в очередях.