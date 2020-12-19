Колишнього міністра економіки Словаччини звинуватили у підкупі судді і слідчого

Колишньому міністру економіки Словаччини Петеру Жигі висунули обвинувачення у підкупі посадових осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Слідчі Національної кримінальної агенції (NAKA) обвинувачують Жигу за статтею "підкуп", йому загрожує ув’язнення від 3 до 5 років.

Жигу звинувачують за кількома епізодами – підкуп слідчого у сумі 50 тисяч євро з метою закриття кримінальної справи за фактом податкового шахрайства Штефана Жиги (племінника ексміністра) та підкуп судді Верховного суду з метою ухвалення потрібного рішення в рамках судової справи щодо гідротехнічного комплексу "Габчіково". Сума підкупу склала 100 тисяч євро.

Свідчення проти Жиги дала його соратниця, колишній держсекретар Мін’юсту Моніка Янковська, заарештована ще навесні 2020 року. За словами Янковської, Жига передав їй 100 000 євро, які вона мала передати судді.

Але коли суддя дізналася про гроші, вона відмовилася від хабаря. Суддя співпрацює з поліцією для з’ясування справи. Вона вже дала свідчення в поліції як свідок і, за її власними словами, готова продовжувати співпрацю.

Жига є депутатом парламенту Словаччини, тому має імунітет і поки залишається на волі.

Нагадаємо, 2 грудня словацька поліція в рамках антикорупційного розслідування затримала олігарха Ярослава Гашчака, другого в списку найбагатших людей країни.

Гашчак є партнером-засновником інвестиційної групи Penta Investments, яка минулого року оцінила свої активи в 11,2 мільярда євро. Йому пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошей, пов'язаних з так званою "справою Горили".